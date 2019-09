Gratis sportles na school voor leerlingen campus de Helix MMM

26 september 2019

11u12 0 Maasmechelen De leerlingen van de eerste graad aan campus de Helix kunnen vanaf oktober gratis één uur sporten na school. Het gaat om hockey, dans of zelfverdediging.

Het initiatief kadert in het project Sport na School, bedacht door sport Vlaanderen. Er is 10 euro budget voorzien per leerling.

Campus de Helix is één van de weinige scholen in ons land waar dergelijke gratis lessen gevolgd kunnen worden. Het zou telkens van 15.30 tot 16.30 uur zijn. Vergelijk het met een uurtje nablijven, maar dan op sportieve wijze.

De leerlingen konden eerder al via een enquête aangeven wat ze graag zouden doen. Hockey, dans en zelfverdediging kwamen daarbij uit de bus, en de contacten met lesgevers zijn reeds gemaakt. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, starten de lessen midden oktober.