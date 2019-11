GO! basisschool Op Het Boseind feest met kinderfuif op Rode Neuzen Dag MMM

29 november 2019

17u05 0 Maasmechelen Dik feest op GO! basisschool Op Het Boseind vrijdag in Maasmechelen. In de voormiddag mochten de 150 kleuters alles geven op een kleuterfuifje, maar in de namiddag was het aan de bijna tweehonderd leerlingen van de lagere school.

Van 14 tot 15 uur werd er een heus dansfeest in elkaar gestoken mét dansjuffrouw die de pasjes ter plaatse uit haar hoed toverde. “We hebben deze week ook een wafelenbak gehouden en eerder een filmnamiddag gehad", zegt de directie.

Stilte en rust

“GO! basisschool Op Het Boseind is een kleine school qua oppervlakte maar een grote school qua leerlingenaantal", legt de directie verder uit. “Het is er dus erg druk en er is een tekort aan lokalen. We hebben geen eigen sportzaal, geen ruimte om te ontspannen of om creatief bezig te zijn. Er zijn uitbreidingsplannen maar met ons Rode Neuzen Project willen we zelf al een poging doen om een rustig plekje te creëren voor de leerlingen die nood hebben aan stilte en rust.”

In totaal kon er met alle activiteiten meer dan 1.500 euro bijeen worden gespaard.