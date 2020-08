Gestolen Mustang uit 1966 teruggevonden door Nederlandse politie: “Lokale politie in Dilsen-Stokkem wist vreemd genoeg van niets” Marco Mariotti

19 augustus 2020

De gestolen Mustang uit 1966 die zondagnacht gestolen werd in Dilsen-Stokkem is teruggevonden. De eigenaar kreeg de wagens zelfs al te zien. "Ze werd maandagavond al in beslag genomen door de Nederlandse politie", zegt eigenaar Kevin Snijders. Gisteren doken beelden op van de Mustang achter op een takelwagen. Die bleek nu gevorderd door de Nederlandse politie die het voertuig eerder in beslag liet nemen.

Zondagnacht kwamen dieven over de vloer bij het bedrijf van Kevin Snijders. Ze gingen aan de haal met heel wat koelinstallaties, maar ook met de Mustang uit 1966. De wagen stond achteraan op het terrein geparkeerd, nochtans met de batterij en bougies verwijderd, zodat niemand er zomaar mee zou kunnen wegrijden.

Toch slaagden de daders erin met het voertuig aan de haal te gaan. Camera’s hadden de wagen voor het laatst aan de Boslaan zien passeren in Dilsen-Stokkem, maar sinds dinsdagochtend duiken er foto’s op van de wagen in het Nederlandse Landgraaf. Een automobilist maakte de beelden en zwierde ze op sociale media.

Schade valt mee

Het bleek nu om de Nederlandse politie te gaan die een takelfirma had gevorderd om de Mustang in beslag te nemen. “Ik ben in contact geweest met de Nederlandse politie en daar wisten ze mij te vertellen dat ze inderdaad weet hadden van het gestolen voertuig", zegt Kevin. “Er zou een mogelijk spoor zijn naar de daders. De schade aan de wagen valt trouwens goed mee. Los van de braaksporen, een gebroken antenne en vermiste brandblusser is alles in orde.”

Kevin ging met zijn info naar de lokale politie Maasland, waar ze uit de lucht kwam gevallen. “De Belgische politie wist inderdaad nog niets af van de auto. Toen ik mijn verhaal kwam doen, viel hun mond letterlijk open. Ik heb hen bij deze wat slimmer gemaakt”, lacht hij.