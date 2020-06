Gemeente lanceert looproute met lokale weetjes: “Romeinen vonden dit al mooiste gemeente van Vlaanderen” Marco Mariotti

02 juni 2020

13u08 0 Maasmechelen Maasmechelen lanceert een eigen looproute via de loopapp ‘Runnin’ City’. De route passeert door het Maasdorpje Vucht en gidst je langs mooie vergezichten, gebouwen en monumenten. “Een tweede route door Leut volgt snel”, zegt schepen van Sport Romain Hamers (Open Vld). De weetjes zijn aangeleverd door Ooit aan de Maas.

Wie zijn gemeente al joggend wil ontdekken, kan sinds kort terecht bij Runnin’ City. De app biedt naast tientallen steden over de ganse wereld, nu ook een route aan in Maasmechelen. De eerste route van bijna 9 kilometer leidt je door Vucht en Mechelen-aan-de-Maas, grotendeels langs de Maasbedding.

“De lancering van deze looproute op Runnin’ City past helemaal binnen de nieuwe realiteit in tijden van corona", zegt Romain Hamers, schepen van Sport. “Mensen samenbrengen is moeilijk, maar we willen iedereen blijven inspireren om te bewegen en te sporten binnen de beperkingen die het virus ons oplegt.”

Onderweg vertelt de audioguide tal van weetjes over de Maas, de Romeinen, Vikingen of zelfs de crash in Vucht aan de start van WOII. “Ik ga geregeld lopen langs de Maas in Kotem, maar tot hier aan natuurgebied Maasbempder Greend in Vucht was ik nog niet geraakt”, zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V).

“Met Runnin’ City bieden we een originele manier om Maasmechelen te ontdekken, zowel voor onze inwoners als voor toeristen. Onze gemeente heeft een rijke geschiedenis, de Romeinen wisten al dat dit de mooiste plek van Vlaanderen is”, lacht Terwingen. “En dan dat prachtige decor met aan één kant de Maas en aan de andere kant Vucht dorp, een echte aanrader.”

Wie liever niet loopt, kan de route ook wandelend of fietsend afleggen. Ze passeert grotendeels over verharde paden en landwegen. Binnenkort zal ook een tweede looproute met weetjes door het pittoreske Leut beschikbaar zijn. Je kan de app gratis downloaden via http://runnin.city.