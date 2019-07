Gemeente haalde al 200.000 euro binnen door pomppistooltaks MMM

08 juli 2019

18u30 0 Maasmechelen De gemeente Ternat gaat vracht- en wagenbestuurders die de E40 verlaten om goedkoper te tanken op de gewestweg N285 extra belasten. Ook Maasmechelen kampt al jaren met een verzadigde Rijksweg en verkeershinder door vrachtwagens die er komen tanken. “Onze pomppistooltax leverde al 200.000 euro op in twee jaar”, zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V).

Vrachtwagens die de E314 afrijden en in Maasmechelen komen tanken: het gebeurt al jaren bij tankstation Bruno aan de Rijksweg vlakbij het afrittencomplex. Ook andere tankstations kampen er mee, maar sinds twee jaar int de gemeente tienduizenden euro’s per jaar aan belastingen.

“Het gaat om een belasting per tankpistool”, zegt Raf Terwingen. “We zien vrachtwagens onze wegen gebruiken om te tanken aan het industrieterrein of in de omgeving, maar zij dragen niets bij aan onze werkgelegenheid of economie. We vragen daarom jaarlijks 100 euro per pomppistool voor gewone auto’s en 2.500 euro voor pomppistolen voor vrachtwagens. Een bewust onderscheid.”

Belastingverlaging

In totaal gaat het om een kleine 100.000 euro per jaar aan extra inkomsten voor de gemeente. “En we denken nog concreter aan een taxshift. Er bestaan ideeën van een belastingverlaging voor de eigen inwoners, en een lichte verhoging voor de niet-inwoners.”

Intussen werkt tankstation Esso Bruno in Maasmechelen aan een uitbreiding. In één ruk krijgt de Rijksweg er een derde rijstrook bij. Officieel met de functie om het verkeer richting Industrielaan aan de Aldi af te leiden, maar Bruno profiteert hier mee van. Het verkeer staat nog steeds vaak stil door vrachtwagens die er in de file aanschuiven en willen afdraaien om te tanken.