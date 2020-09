Geen Zwart Goudfestival, maar wel kunstwandeling op Connecterra: “We hopen dit jaarlijks te mogen doen” Marco Mariotti

04 september 2020

22u26 4 Maasmechelen Het Maasmechelse festival Zwart Goud kon deze zomer niet doorgaan, maar de organisatie pakt uit met een kunstwandeling als alternatief. Zes lokale kunstenaars bouwden vier installaties aan Connecterra. “We hopen jaarlijks iets met kunst te blijven doen", zegt Simon Colla, mede-organisator van het festival.

Het gemeentelijke muziekfestival Zwart Goud is stilaan een vaste waarde in de zomer, maar corona deed de editie noodgedwongen verschuiven naar 2021. Een mini onlinefestival was alvast één alternatief, maar de organisatie wilde meer. En dat werd iets met kunst.

“Om de zomer af te sluiten wilden we het over een andere boeg gooien", zegt mede-organisator Simon Colla “Er kwam een kunstwandeling uit de bus: exact daar waar we normaal staan te dansen. Als festival wilden we al langer experimenteren met kunst, en dat is nu gelukt.”

Zes beeldende kunstenaars uit de regio kregen een beperkt werkbudget waar ze een kunstinstallatie mee moesten bouwen. Ze kregen daar een dikke maand de tijd voor. “De opdracht was duidelijk: een werk afleveren geïnspireerd op de belangrijkste pijlers van Zwart Goud: natuur, ecologie en het Maasmechelse mijnverleden. En dat lijkt aardig gelukt.”

Kunstenaarsduo Pollie Gregoor en Roosje Chini pakten uit met ‘ceci n’est pas du charbon’. Een reusachtig zwevend stukje steenkool. “We droomden al langer van een installatie in één van de schachtbokken”, vertelt Pollie. “Onze beide vaders hebben hier in de mijn gewerkt. We bouwden een reuzegrote brok zwart goud dat als een donkere steenkoolwolk boven de bezoeker zweeft."

“Het goud verwijst naar de kansen en mogelijkheden die ontstonden na de sluiting van de mijn toen Limburg een tijd in zak en as zat.” Onder de zwarte wolk vind je de putdeksel die de schacht ‘afsluit’. Die werd door hen verguld.

Lore Vandeboel werkte met een collage op plexiglas. Een landschap in een landschap, en zo kom je aan de titel ‘Echo’. “Dit zwevende landschap maakte ik met de hand”, zegt Lore. “Maar het landschap op Connecterra is eigenlijk ook ‘man made’ en volledig ontstaan door toedoen van de mens.”

“De terrils bestaan uit opgehoopte grond die doorheen de tijd naar boven werd gehaald, samen met tonnen steenkool. De plassen liggen er dankzij jarenlange grindontginning. Ooit was het hier één groot mijnindustriegebied. Je kan door mijn werk heen kijken, en eigenlijk twee landschappen over elkaar zien.” Het zijn imaginaire landschappen die op het grensgebied liggen tussen abstractie en realiteit.

Benjamin Miermans belichtte meer de ecologische zijde van het verhaal. Hij ziet hoe de mens altijd over de natuur spreekt, en er zowaar voor wil zorgen, het wil controleren. “Terwijl de mens niet meer is dan onderdeel van die natuur", vertelt hij. “We willen graag natuur beheren zoals ons hoofd zegt dat dat moet. Uitheemse planten- en diersoorten willen we liefst weg, omdat ze andere soorten bedreigen. Everzwijnen willen we uitroeien, maar dat lukt ons eigenlijk niet. En de wolf is welkom, maar hij moet liefst zijn manieren houden.”

“We scheppen een kader van hoe de dingen moeten zijn, maar eigenlijk lukt dat niet helemaal. Vandaar de breuk in elke gouden kader die ik hier bevestigde. Het perfecte plaatje ontsnapt er telkens uit.”

De metalen boom - Roots genaamd - van Alexander Bisschops en Iris van der Heijden is veruit het meest ruige werk. “We wilden een boom verwerken in de omgeving en zo niet te hard contrasteren", zegt Alexander. “Het werd een brute stalen constructie dat het nieuwe leven symboliseert en tegelijk de aftakeling in de natuur toont. De wortels proberen zich een weg te graven in de harde ondergrond, terwijl de rest van de boom stilaan zal beginnen roesten tot het de strijd met de natuur verliest.”

Het duo ging ten rade bij Maasmechelaren en vroegen hen wat Zwart Goud voor ze betekent. Die woorden en zinnen verwerkte Iris op haar eigen manier in het geheel.

Vanaf zaterdag 5 september kan je de installaties dagelijks bezichtigen tussen 10 en 18 uur op het terrein van Connecterra.