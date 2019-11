FOTOREEKS. Jongerenreporters brengen Rode Neuzen Markt mooi in beeld Rode Neuzen Reporters maken de krant! Rode Neuzen Jongerenreporters Wassim Anna Sophie en Yana

20 november 2019

00u00

Bron: Rode Neuzen Reporters 0 Maasmechelen Tijdens de maand november nemen Rode Neuzen-jongerenreporters over heel Vlaanderen de verslaggeving over Rode Neuzen-acties op zich. De reporters van Vrije Basisschool Mozaïek in Maasmechelen maakten een verslag over de tweede Rode Neuzen Markt op hun school: “Het was een groot succes!”

Op 15 november organiseerde de Rode Neuzen School Mozaïek samen met de ouderraad en Mozaïek Plus een Rode Neuzen Markt ten voordele van Rode Neuzen Dag. De leerkrachten en leerlingen sloegen de handen in elkaar en maakten leuke, creatieve hebbedingetjes om te verkopen. Zo maakten ze theelichtjes, schilderijtjes, dromenvangers, pennenhouders, kerstversiering, bladwijzers en veel meer toffe dingen. Er werden ook allerlei lekkernijen verkocht, gemaakt door de leerlingen zoals soep, appelmoes en cupcakes. Ook de pizza en het snoepgoed waren enorm in trek! Samen met de verkoop van de goodies verzamelden we in totaal het schitterende bedrag van 5.000 euro!

De scholen gaan dit jaar hun opbrengst gebruiken voor een Rode Neuzen huisje op de speelplaats. Dit wordt een ruimte waar stilte een must is. Het is een plek waar kinderen kunnen snoezelen om tot rust te komen. De kinderen vonden het een super leuke namiddag! Het was eens iets anders dan achter de schoolbanken zitten!