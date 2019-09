Fietser (63) doodgereden aan brug in Boorsem Marco Mariotti

08 september 2019

12u12 49 Maasmechelen Aan de Kannegatstraat in Boorsem is deze voormiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een fietser kwam daarbij om het leven.

Een fietser reed over de brug en werd plots gegrepen door een wagen. Buren hadden een harde klap gehoord rond 11.30 uur en belden de hulpdiensten. De fietser blijkt volgens de eerste vaststellingen ongelukkig gevallen tegen een voorbijrijdende wagen.

De MUG-arts en een ambulance snelden ter plaatse. Voor de fietser, een 63-jarige man uit Zutendaal, kwam alle hulp te laat. Over de exacte omstandigheden bestaat nog geen duidelijkeid. De brug in Boorsem is momenteel afgesloten voor alle verkeer. Later meer.