Felle geur van ‘drugslabo’ blijkt buurman die klinkers afspuit met javel MMM

02 juni 2019

18u44 0

Brandweer en politie zijn zaterdag moeten uitrukken naar een adres in Maasmechelen. Buurtbewoners hadden een indringende geur opgemerkt en legden al snel de link met de campagne van het parket waarbij mensen gevraagd wordt alert te zijn voor drugslabo’s. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek er in de verste verte geen sprake te zijn van een drugslabo. De felle geur was afkomstig van een buurman die zijn klinkers aan het afspuiten was met javel.