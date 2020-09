Ex-rijkswachtbaas, Aquinobroer en advocaat achter tralies na grote cocaïnesmokkel. Ook motorbendelid even opgepakt, maar intussen weer vrij Marco Mariotti en Patrick Lefelon

29 september 2020

16u44 170 Maasmechelen Het federaal parket heeft grootschalige cocaïnetransporten blootgelegd waarbij héél wat topcriminelen betrokken blijken. Meer dan twintig huiszoekingen leidden tot arrestaties van onder meer één Aquinobroer in Maasmechelen én ex-rijkswachter Willy Van Mechelen. Dat bevestigen bronnen aan HLN. Er zitten minstens 10 verdachten achter de tralies, meer arrestaties zijn niet uitgesloten.

Maandagochtend omstreeks 5 uur vielen speciale eenheden binnen op tientallen adressen in ons land. De focus ligt daarbij vooral in Antwerpen en Limburg. Niemand minder dan ex-rijkswachtersbaas Willy Van Mechelen blijkt de spilfiguur in een organisatie die meerdere transporten cocaïne regelde richting ons land.

Er werden wagens, cashgeld, horloges en tal van andere spullen in beslag genomen op meer dan 20 adressen. Van Mechelen zit al met zekerheid achter de tralies, net zoals één van de Aquinobroers. Het gaat om een oudere broer die de laatste jaren eerder uit de schijnwerpers bleef. In welke mate de twee samenwerkten, moet nu uit het onderzoek blijken.

Bandidos

Intussen blijkt dat ook advocaat Jan E. is opgepakt samen met zijn cliënt T. B. Over het aandeel van de twee bestaat momenteel nog geen duidelijkheid. De speurders vielen ook binnen bij een lid van motorbende Bandidos. De man werd opgepakt maar is intussen alweer gelost.

Alle verdachten worden sinds maandag uitvoerig verhoord. Kans bestaat dat er nog meer arrestaties of huiszoekingen zullen volgen.