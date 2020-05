En of reeën kunnen zwemmen! “Ik kon mijn ogen niet geloven” Marco Mariotti

25 mei 2020

11u44 1 Maasmechelen Of reeën kunnen zwemmen? Daar weet Maasmechelaar Jan Haerden sinds dit weekend duidelijk het antwoord op. Een ree liep zichzelf zondag vast langs het jaagpad aan het kanaal en zag geen andere uitweg dan... zwemmen.



Jan Haerden uit Maasmechelen was zondag aan zijn dagelijks fietstochtje bezig toen hij in Eisden langs het jaagpad plots moest afremmen. “Ik zag in de verte plots een ree opduiken en wilde het beestje vooral niet opjagen", zegt Jan. “Het was bang aan het weglopen en zocht tussen de struiken naar een opening, maar alles was afgemaakt met draad.”

Ontsnappen lukte niet, en het ging zelfs bijna mis met een tegenligger. “Plots bleef het wat stilzitten tussen de struiken. Ik ben nog even blijven kijken, maar heb ze met rust gelaten. Ik fietste verder tot ik plots achter mij een plons in het water hoorde. Ze was gewoon het water in gesprongen.”

Zowel Jan als enkele andere fietsers en wandelaars stopten aan de kant en konden hun ogen niet geloven. “De ree zwom gewoon naar de overkant, en ook nog eens in een serieus tempo. Heel bizar om te zien, hoe die grote oren zo uitstaken. Ik was echt totaal verbaasd, maar het was wel super om mee te maken.”

Uiteindelijk vond de ree een plek waar ze makkelijk het water uit kon geraken. “Ik ben vooral blij dat ze er uit is geraakt en de tocht verder kon zetten”, besluit Jan.