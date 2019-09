Elaisa Wellness is wereldniveau in Limburg: “Hier een fabriek neerpoten, was gemakkelijker geweest” Marco Mariotti

24 september 2019

20u45 100 Maasmechelen Het veelbesproken wellnesscomplex Elaisa aan Terhills opende deze week haar deuren. Jean Luc en Patricia Kumpen broedden jarenlang op het idee, maar stootten onderweg ook op kritiek. Zo'n gigantisch complex paste volgens velen niet in een ‘natuurgebied’. “Maar dit ging van industrie naar recreatiegebied. Hier een bedrijf neerpoten, had ons minder moeite gekost", vertellen ze.

Het Maasland heeft een rijke geschiedenis, maar sinds deze week opende de Maya-tempel van Jean Luc Kumpen (61) op Terhills. De man achter kledinghuis Fashion Point bouwde samen met zijn vrouw een imperium uit en kreeg twintig jaar geleden al de mijnterrils in het vizier.

Kumpen werkte een plan uit, zag zijn droom werkelijkheid worden én Terhills voegt een parel toe aan de toeristische kroon. “Op mijn achttien jaar was ik herder van zo’n honderd schapen”, lacht Jean Luc. “Wie had dit ooit durven denken. Nadien ben ik me gaan focussen op kleding en reisde ik de wereld rond. Culturen en religies uit alle continenten nam ik in me op en die inspiratie laten we vandaag zien in ons wellnesscomplex.”

20 ton kristal

Het luxe wellnesscentrum aan het water bij Connecterra is ondergedompeld in een ‘wereldse’ sfeer en moet duizenden bezoekers gaan lokken.

“We mikken op iedereen, van de verre toerist tot de lokale Maasmechelaar. Je moet toegeven, dit is niet zomaar een wellness zoals je er veel tegenkomt in Limburg. Dit ligt in de natuur, waar de mens één mee kan worden. We gaan in alles een stap verder.”

Het lijstje is indrukwekkend: tien sauna’s, drie chloorvrije binnen- en buitenzwembaden, een Temazcal – een oersauna van de Mayabeschaving – en zelfs klankconcertruimtes. “Er is 20 ton aan kristallen van over de ganse wereld aanwezig. Zij zorgen voor de energie in het gebouw. De rust primeert hier natuurlijk. Daarom laten we nooit meer dan 400 bezoekers toe.”

Maar in bijna één adem klinkt de kritische toon van natuurliefhebbers. Hoort zo'n complex wel thuis in een oase van rust? Het uitbaterskoppel is duidelijk: “Iedereen mag hier zijn mening over hebben en we nodigen de mensen uit om eens een kijkje te komen nemen. De rust is absoluut gegarandeerd.”

Industrieterrein

“Dit is jarenlang een industrieterrein geweest. Het was poepsimpel om hier een vervuilend bedrijf neer te zetten. We hebben hier met veel partners ontzettend veel energie in gestoken om dit domein naar recreatiegebied om te zetten en alle vergunningen binnen te halen. Het strookt helemaal met onze denkwijze”, klinkt het.

Schepen van Toerisme Herbert Coox (Open Vld) is bijzonder tevreden. “Dit is wereldklasse in Limburg. Dit dossier sleepte jarenlang aan en de gemeente heeft kosten noch moeite gespaard om deze topondernemer op Terhills te faciliteren. We zijn blij met onze eerste ‘Mayatempel’ in de gemeente.”

Voor 45 euro kan je een hele dag genieten van het basisarrangement.