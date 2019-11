Eisden-Tuinwijk behaagt verder Lien Vande Kerkhof

21 november 2019

13u10 0 Maasmechelen Met de campagne Eisden-Tuinwijk behaagt willen de initiatiefnemers de tuinwijk in zijn oude glorie herstellen. Deze herfst werden opnieuw honderden haagplantjes aangeplant.

De campagne ging in het voorjaar 2019 van start met het planten van hagen in 10 tuinen. Niemand minder dan acteur Matteo Simoni hielp in februari mee met het planten van hagen. “Meer dan vijftig jaar geleden stond het hier nog vol hagen, maar velen zijn verdwenen”, tekende historicus Jan Kohlbacher toen op in onze krant.

18 tuinen in de herfst

Deze lente ging de plantactie verder: er werden 409 liguster-, 575 meidoorn- en 200 beukenhaagplantjes aangeplant. Deze herfst werden in 18 tuinen 1095 liguster-, 120 haagbeuk-, 310 meidoorn- en 475 beukenhaagplantjes aangeplant. Vele deelnemers hebben de hagen zelf aangeplant, anderen kozen ervoor het aanplanten te laten uitvoeren door medewerkers van Hebe.

Volgend voorjaar wordt de haagplantactie opnieuw aangeboden.