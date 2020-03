Eeuwenoude grenssteen tussen Leut, Vucht, Eisden, Stein en Elsloo gevonden: “Vroeger was de Maas geen grens zoals vandaag” Marco Mariotti

04 maart 2020

20u56 0 Maasmechelen Onderzoekers hebben deze week aan de Nederlandse zijde van de Maas een belangrijke grenssteen van voor 1800 ontdekt. Er werd al jaren gezocht naar de ‘Gebrande stein’ die al in 1612 beschreven werd in oude documenten. “Ooit was dat het ‘vijflandenpunt’ tussen Elsloo, Stein, Leut, Eisden en Vucht”, zegt onderzoeker Rob Paulussen. Maasmechelen lag destijds dus voor een deel aan de overzijde van de rivier.

Vandaag is de Maas de landsgrens tussen België en Nederland, en de beide Limburgen. Maar honderden jaren geleden waren heel wat kleine deelgemeenten aparte heerlijkheden vergelijkbaar als vele kleine ministaten. Om die grenzen te bepalen tussen die vele kleine landjes plaatste men grensstenen. En het is de originele grenssteen tussen een deel van Maasmechelen en Stein die onderzoekers nu uit de grond halen.

“De grenssteen wordt op enkele historische kaarten genoemd”, zegt Rob Paulussen. “Het bijzondere is dat de grenzen van de vijf heerlijkheden Elsloo, Stein, Leut, Eisden en Vucht bij deze steen eeuwenlang samenkwamen. De eerste schriftelijke vermelding van de ‘Gebrande Stein’ of ‘Blauwe Stein’ dateert uit 1612. Al in 1776 werd na dispuut tussen de heerlijkheden gezocht naar de bewuste steen, maar die werd toen al niet gevonden.”

Eiland in de Maas

Het bewust gebied aan de overzijde van de Maas heet Maasband. Er staan daar grote werken gepland zoals het graven van een extra geul ten oosten van het dorp waardoor het Nederlandse dorp ‘Maasband' een eiland in de Maas wordt. “Bij deze werkzaamheden kreeg het Maasbandproject de toegang om te zoeken naar de historische grenssteen. We konden ze lokaliseren via historische kaarten, met resultaat.”

Volgens onderzoekers bewijst deze steen dat het Maasland aan beide zijden steeds met elkaar verbonden is geweest. “Vandaag is de rivier een échte grens geworden, maar ooit was dat niet het geval. De ‘landelijke’ grenzen liepen over het water heen, want het water trad zo vaak uit haar oevers en wisselde al eens van bedding.”