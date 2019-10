Eerst nog op de loop voor zijn proces, maar nu zelfzeker en keurig in het pak naar de rechtbank: moordverdachte Lei Beaumont rekent op vrijspraak VCT

08 oktober 2019

17u35 0 Maasmechelen Een zelfverzekerde Lei Beaumont (71) verscheen vandaag samen met zijn drie advocaten op de jurysamenstelling van zijn tweede assisenproces in Tongeren. In mei werd Beaumont bij verstek veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de moord op zijn ex-vrouw Josée Widdershoven eind 2009. Hij daagde niet op voor dat proces omdat hij ‘in paniek’ en ‘bezorgd om zijn besmeurde reputatie’ net voor de start was gevlucht naar het buitenland, zo geeft hij nu toe. Vandaag lijkt er van paniek geen sprake meer. Een rustige, keurig uitgedoste Beaumont volgde aandachtig de uitloting van zijn nieuwe volksjury. Maar in beeld komen wilde hij absoluut niet.

De gepensioneerde kleuterjuf Josée Widdershoven werd op 13 december 2009 in de garage van haar woning aan de Brugstraat in Vucht bij Maasmechelen neergekogeld met vijf dodelijke schoten in haar bovenlichaam en hoofd. Begin mei veroordeelde de volksjury en het hof van assisen in Tongeren Lei Beaumont tot een levenslange celstraf voor die ‘uiterst brutale en laffe executie’. En tot de betaling van de kosten van de staat, toen begroot op een kleine 100.000 euro.

Privéchauffeur

Beaumont zelf werd daarna internationaal geseind op de Most Wanted-lijst van voortvluchtige criminelen, want hij was net voor zijn proces ondergedoken. Het FAST-team van de federale gerechtelijke politie arresteerde hem op 29 mei in het Spaanse Calpe. Op 11 juni werd hij overgebracht naar de gevangenis van Hasselt, waar hij nu nog verblijft. Hij werd vandaag voor het eerst overgebracht naar de assisenzaal in Tongeren. Keurig gekleed in donkerblauwe kostuumvest en lichtblauw overhemd antwoordde Beaumont beleefd op de standaardvragen van voorzitter Liesens. “Ik ben privéchauffeur en verblijf momenteel in de Zwarte Brugstraat in Hasselt.” Hij zag er ontspannen uit, keek af en toe met een lachje richting de zaal en volgde de jury-uitloting van zijn nieuwe proces aandachtig, met een notitieboekje en pen in de aanslag.

In paniek geschoten

Lei Beaumont geeft nu toe dat hij net voor de start van zijn eerste assisenproces besliste om naar Frankrijk en daarna naar Spanje te vluchten. Hij verklaarde na zijn arrestatie dat hij in paniek was geschoten, nadat zijn advocaten hem hadden laten weten dat ze zijn verdediging na een jarenlange samenwerking niet langer konden waarnemen. Vreemd, want zijn toenmalige advocaten John Maes en Karolien Van de Moer lieten op 4 april weten dat zij geen verdere instructies van Lei Beaumont hadden ontvangen en dat ze zich daarom wel moesten terugtrekken als zijn raadslieden.

Reputatie kapot

Als extra reden voor zijn vlucht naar het zuiden haalt Beaumont aan dat hij het gevoel had dat zijn proces al was gemaakt en dat zijn goede reputatie door het nakende assisenproces in een klap kapot was gemaakt. Zijn veroordeling had hij in het zuiden wel in de Belgische en Nederlandse kranten gelezen. Hij verzette zich na zijn arrestatie in Calpe dan ook niet tegen zijn overlevering naar België, want hij was in elk geval van plan geweest om verzet aan te tekenen tegen zijn veroordeling.

Voor zijn tweede assisenproces, dat vrijdag van start gaat, rekent Lei op de vrijspraak. “Mijn cliënt houdt zijn onschuld staande”, benadrukt Natacha Bielen, die samen met Karolien Van de Moer en Jurgen Millen de verdediging voert van Beaumont. Jo Muylle treedt op voor de twee dochters van Lei Beaumont. Voor hen wordt het nieuwe assisenproces en de confrontatie met hun vader ongetwijfeld een zeer zware dobber. Philip Daeninck staat enkele broers en zussen van slachtoffer Josée Widdershoven bij.

Vier dames en acht heren werden uitgeloot om te zetelen als nieuwe volksjury. Zij zullen, wellicht op maandag 21 oktober, opnieuw oordelen over de schuld van Lei Beaumont.