Eekhoorntjesbrood plukken voor privégebruik mag niet: “Maar we gaan geen boetes uitdelen” Marco Mariotti

21 oktober 2019

16u19 23 Maasmechelen Limburgers met vaak Italiaanse of andere vreemde roots vertoeven tijdens deze herfstdagen in de bossen op zoek naar eekhoorntjesbrood of ‘porcini’. Lekker als je het kan bereiden, maar wel verboden. “We gaan geen boetes uitdelen, maar mensen wel waarschuwen voor hun gezondheid", reageert het Agentschap Natuur en Bos.

De wet is duidelijk: elke paddenstoel in het bos - ook de eetbare - moet je laten staan. Sinds zes jaar bivakkeren bendes uit het Oostblok in de bossen rond de grote steden in Vlaanderen. Massaal gaan ze op zoek naar eetbare paddenstoelen om die verder te verkopen aan restaurants. In Limburg trekken echter ook heel wat inwoners - vaak van mediterrane origine - de bossen in om hetzelfde te doen. Niet om de paddenstoelen te verkopen, maar om ze thuis te bereiden. ‘Porcini’ of eekhoorntjesbrood is perfect eetbaar en een delicatesse in veel keukens. “Maar het mag niet”, zegt Marie-Laure Vanwanseele van het Agentschap Natuur en Bos. “Ook al gaat het om kleine hoeveelheden voor privégebruik, de wet geldt voor iedereen. Die paddenstoelen worden gegeten door dieren die in deze koudere periode op zoek gaan naar voedsel.”

Boswachter

Kun je dan echt een boete krijgen als je wordt betrapt? “Nee, we gaan niet op zoek naar plukkers en zullen geen boetes uitdelen. Maar we zullen de overtreders wel waarschuwen. Er zitten giftige exemplaren tussen. In Frankrijk gebeurde het al dat mensen niet altijd de juiste paddenstoelen aten en er later aan bezweken. In Vlaanderen of Limburg hebben we geen weet van zulke ongevallen. Als de boswachter je betrapt, zal hij vooral uitleggen dat paddenstoelen eten niet zonder risico’s is.”