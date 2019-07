Duits koppel op terugweg van Tomorrowland crasht op E314 in Maasmechelen MMM

29 juli 2019

09u27 72 Maasmechelen In Maasmechelen op de E314 richting Nederland is tussen de ecoduct en de eerstvolgende afrit een zwaar verkeersongeval gebeurd. Twee ambulances en een mugarts zijn ter plaatse.

Een Duits koppel dat op terugweg was van Tomorrowland knalde om nog onduidelijke reden op een rijdende vrachtwagen. De bestuurder raakte lichtgewond, maar zijn vrouwelijke passagier was er erger aan toe. Het wrak is intussen getakeld, en de rijbaan kan elk moment weer geopend worden.

Iedereen die vanuit Lummen komt moet de E314 verlaten aan afrit 32 Genk-Oost. Daar moet een alternatieve route gevolgd worden tot oprit 33.