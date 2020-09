Duits antitankwapen WO II onschadelijk gemaakt in de Maas: mogelijk gebruikt tijdens bevrijding Maasmechelen Marco Mariotti

04 september 2020

12u49 4 Maasmechelen Enkele duikvrienden hebben vorige week in Geneuth bij Maasmechelen oorlogsmunitie en wapens opgedoken uit de Maas. Het ging om minstens een panzerschreck en een panzerfaust, Duitse antitankwapens uit WO II. DOVO kwam ter plaatse om een deel van de panzerfaust onschadelijk te maken. En dat zag er spectaculair uit.



Ook de ‘buis’ waar het explosief mee werd afgevuurd, lag in het water en was nog in relatief goede staat. Toch zeker omdat die meer dan 70 jaar in de rivier heeft gelegen. Bij de bevrijding in september 1944 is er hard gevochten tussen de Zuid-Willemsvaart en de Maas. De Duitsers trokken terug en zaten zowaar gevangen op het ‘eiland' tussen de twee waterwegen, terwijl de geallieerden oprukten vanuit Hasselt richting het Maasland.

De dorpen Kotem en Boorsem – gelegen tussen kanaal en Maas – kregen het midden september zwaar te verduren. Kans dat deze wapens gebruikt of gedumpt zijn tijdens de bevrijding is groot.

