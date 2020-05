Drugsdealers aan de Grotestraat betrapt met 400 wietstekken MMM

11 mei 2020

16u37 0 Maasmechelen De politie heeft vrijdag twee illegale Albanese mannen betrapt aan de Grotestraat vlak bij de grens met Nederland in het bezit van vierhonderd wietstekken.

De twee mannen van 19 en 31 jaar, die illegaal in ons land verbleven, werden gearresteerd en werden beiden verhoord in deze zaak. Hun voertuig werd in beslag genomen en getakeld. De verdachten werden zondag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt.

Beide personen werden aangehouden en opgesloten in de gevangenis. Het verder onderzoek is in handen van het team opsporingen van de politie Lanaken-Maasmechelen.