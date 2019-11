Drugsdealer riskeert twee jaar cel: “het was dom” VCT

18 november 2019

16u58 0 Maasmechelen Een drugsdealer uit Maasmechelen (35) riskeert twee jaar cel en een boete van 8.000 euro voor handel in heroïne. In maart controleerde de politie de auto van de man op de parking van een sportcentrum in Lanaken. De buit: een grote zak met 341 gram heroïne.

“De heroïne zat verpakt in zestig zakjes van telkens 5 tot 6 gram. Aan een verkoopwaarde van 5 euro per zakje had hij toen dus voor meer dan 3.000 euro drugs bij,” beschreef de aanklager. In de auto werden ook een aantal GSM’s gevonden waarop heel wat druggerelateerde berichten werden teruggevonden. Zo kwam ook C. (38) uit Fléron in beeld als koerier van de drugs. Hij riskeert naast 8.000 euro boete ook een celstraf van 16 maanden.

Tijdens de huiszoeking bij hoofdbeklaagde N. (35) uit Maasmechelen vonden de speurders achter de TV ook een boekje met lijsten van namen, hoeveelheden en bedragen. Uit zijn GSM bleek ook dat de dertiger tot tweemaal per dag de Nederlandse grens overstak. Toch ontkende N. zelf dat hij drugs dealde. “Ik leverde af en toe een pakketje maar dat was dom want kijk waar ik nu zit.”

Vonnis op 2 december.