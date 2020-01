Drugsdealer (24) schrikt van vordering van 37 maanden cel: “Ik ben best een brave burger” BVDH

03 januari 2020

Een Nederlandse Maasmechelaar (24) schrok zich vrijdagmiddag een hoedje toen hij in de correctionele rechtbank van Hasselt hoorde dat er 37 maanden cel en een boete van 12.000 euro gevorderd werden voor het dealen van drugs. Politiezone LRH werd in de winter van 2019 op de hoogte gebracht van een Skoda die bijna dagelijks in de buurt van de Hasseltse Havermarkt drugs kwam leveren. Op een winterdag in februari werd een controle uitgevoerd en kwam beklaagde opdagen rond 12.49 uur. Even verder werd hij klemgereden. De man zat alleen in de wagen en had tussen zijn benen 5 gram cocaïne en 77 gram heroïne. Hij toonde zich bij de rechter zeer welbespraakt. “Ik durf zelf te zeggen dat ik best een brave burger ben. Schulden heb ik niet, al ben ik ook niet rijk. De komende jaren heb ik ambitieuze plannen waar ik werk van wil maken!” Hij hoopt op 7 februari een minder zware straf te krijgen in de vorm van (deels) uitstel.