Drugsbende verhandelt in twee jaar meer dan 360 kilo heroïne en maakt vijf miljoen euro winst: tot tien jaar cel gevorderd VCT

05 september 2019

15u21 0 Maasmechelen Zeven Rotterdammers riskeren tussen vijf en tien jaar cel en boetes tot 40.000 euro omdat ze tussen juli 2015 en juli 2017 via een opslagplaats in Maasmechelen 367 kilogram heroïne en vijf kilogram cocaïne hebben verhandeld. Volgens de aanklager heeft de drugsverkoop van drugsnetwerk ‘Paco’ in twee jaar zeker 5.401.500 euro opgeleverd.

Het pakhuis in Maasmechelen deed dienst als callcenter, waar de drugsbestellingen werden geplaatst. De aanlevering van de drugs uit Nederland gebeurde volgens de aanklager via kopman J.Y. (37) uit Rotterdam, die tien jaar cel en een boete van 40.000 euro riskeert. “Uit telefoongesprekken is gebleken dat zijn carwash in Rotterdam een dekmantel was voor de drugshandel. Hij werd ‘nonkel’, ‘patron’ of ‘president’ genoemd en organiseerde de drugshandel vanuit Rotterdam. Hij dirigeerde de bezorging van de heroïne en cocaïne en betaalde de kosten voor de operatie. De opbrengst investeerde hij in luxegoederen en in vastgoed in Marokko. Met zijn twaalf veroordelingen, waaronder een poging doodslag in 2007, heeft hij een goed gevuld strafblad.”

Nonkel organiseerde de drugshandel vanuit zijn carwash in Rotterdam en investeerde de opbrengst in vastgoed in Marokko De openbare aanklager over J.Y., die volgens haar de leider was van de drugsbende

Neef rechterhand

Omdat J.Y. de meeste opbrengst zelf incasseerde, vorderde de aanklager het leeuwendeel van de verbeurdverklaring van de winst, vier miljoen euro, lastens hem. Zijn neef G.N. (29), die naar verluidt als rechterhand optrad, riskeert acht jaar cel, een boete van 32.000 euro en de verbeurdverklaring van een miljoen euro. “Hij bemande het callcenter in Maasmechelen, zorgde voor de verdeling van de bestellingen en stuurde de chauffeurs en de koeriers aan”, beschreef de aanklager zijn rol in de criminele organisatie. Maandelijks bestelden 453 klanten tussen 15 en 27 kilo drugs.

Huiszoekingen

Op 3 juli 2017 viel de politie binnen in het pakhuis in Maasmechelen, waar neef G. samen met een koerier betrapt werd. Naast heel wat luxegoederen, vonden de agenten 26.000 euro op de wasmachine en vijf kilogram heroïne onder de oven. De twee voertuigen met verborgen compartimenten werden ook in beslag genomen. De politie viel ook binnen in de carwash van hoofdbeklaagde J.Y. in Rotterdam. Daar werd een Citroën met twintig kilogram heroïne in beslag genomen en twee automatische vuurwapens. Bij de ouders van de dertiger werd ook 16.700 euro aangetroffen.

Mogelijk al tien jaar actief

Naast de twee voertuigen met verborgen compartimenten maakten de drugshandelaars ook gebruik van huurvoertuigen. De aanklager benadrukte dat de bende volgens de verklaringen van afnemers al vijf tot tien jaar actief zou zijn. In 2015 breidden ze hun afzetmarkt uitgebreid van Maastricht via het pakhuis in Maasmechelen uit naar de regio rond Luik.

Naast de twee leiders riskeren ook een andere neef van J.Y., die verantwoordelijk was voor de transporten tussen Rotterdam en het pakhuis in Maasmechelen, en drie chauffeurs celstraffen van zes en vijf jaar en een boete van elk 24.000 euro.

Sven Mary, raadsman van kopman J.Y., betwistte de leidersrol van de hoofdbeklaagde en stelde de criminele organisatie in vraag. Net als de andere advocaten van de verdediging vroeg hij om de gevorderde celstraffen te milderen. “Mijn cliënt heeft een jaar en vier maanden in voorhechtenis gezeten en leidt nu een normaal leven.” Vonnis op 3 oktober.