Drive-incinema Eisden bijna uitverkocht: “Nog voor één film tickets beschikbaar” Marco Mariotti

18 augustus 2020

15u12 3 Maasmechelen Maasmechelen heeft er een cinema bij. Het gaat om een tijdelijke drive-incinema aan Terhills waar je vanuit de wagen naar een film op gigantisch scherm kunt kijken. Het concept blijkt een succes, want bijna alles is uitverkocht.

Op parking Terhills heerst er op dit moment grote bedrijvigheid om iedereen in alle comfort te laten genieten. Uit de ticketverkoop blijkt dat het publiek er zin in heeft. De films Bad Boys for Life (18/8), Bohemian Rhapsody (19/8), Grease (22/8) en Aladdin (20/8) zijn uitverkocht.

Voor Knives Out (21/8) gaan de laatste tickets in verkoop.

Frisdrank en versnaperingen breng je zelf mee. Popcorn kun je ter plaatse kopen. Het initiatief komt van de gemeente Maasmechelen en het Cultuurcentrum. Info en tickets via www.ccmaasmechelen.be.