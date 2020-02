Drie inbraken op één avond MMM

21 februari 2020

14u24 8 Maasmechelen Dieven hebben donderdagavond toegeslagen in Maasmechelen. Dat deden ze op drie adressen.

In een woning aan de Dynastiestraat werd een inbraak gemeld rond 21 uur. Daar werd een som geld gestolen. Hetzelfde gebeurde vlakbij in een woning aan de Prinsenlaan. Daar werden juwelen gestolen, de inbraak en diefstal moet hebben plaatsgevonden tussen 17 en 22 uur.

In een woning aan de Thomasboslaan in Maasmechelen was er rond 20 uur ook een poging. Er was aanzienlijke schade aan ramen en deuren. De daders zijn daar niet binnen geraakt.

De politie onderzoekt de feiten. De kans bestaat dat het in de drie gevallen om dezelfde daders gaat.