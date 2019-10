Drie inbraken in één avond MMM

18 oktober 2019

16u52 0 Maasmechelen De politie heeft donderdagavond drie inbraken vastgesteld in Mechelen-aan-de-Maas.

De daders drongen twee keer binnen in de Opperveldstraat en één keer in de Rodenbachstraat. De meldingen kwamen allen tussen 20.30 en 22.00 uur binnen. In alle gevallen was er geen sprake van buit, maar wel telkens schade en wanorde.

De daders worden gezocht.