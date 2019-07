Drie ‘dieven’ opgepakt in Talderstraat MMM

11 juli 2019

20u28 0 Maasmechelen De politie heeft drie mannen opgepakt die verdacht worden van bendevorming en diefstal.

Dinsdag rond 2.30 uur ‘s nachts werd een verdacht voertuig gesignaleerd in de Talderstraat in Maasmechelen. De drie inzittenden werden gecontroleerd door een patrouille.

In het voertuig werd inbrekersmateriaal aangetroffen. De drie mannen van respectievelijk 39, 37 en 21 jaar werden gearresteerd. De verdachten zijn op woensdag 10 juli voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren. Ze zitten sindsdien alledrie in de cel.