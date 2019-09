Dochter belt in paniek naar de politie: “Er zitten inbrekers in mijn huis” Dader riskeert 15 maanden cel VCT

02 september 2019

13u36 0 Maasmechelen Op 19 januari 2019 beleefde M. uit Maasmechelen de schrik van haar leven toen ze hoorde hoe twee inbrekers rond acht uur ’s avonds haar woning binnendrongen. De dochter des huizes was op dat ogenblik alleen thuis, sloot zich op in haar slaapkamer en belde de politie. Niet veel later stonden twee agenten oog in oog met de bestuurder (21) van de vluchtauto, die voor de woning geparkeerd stond. Maar zijn arrestatie verliep niet zonder slag of stoot. De twintiger riskeert 15 maanden cel.

De twee politie-inspecteurs van de politiezone Lanaken-Maasmechelen, die het slachtoffer onmiddellijk na haar noodoproep te hulp schoten, merkten onmiddellijk na aankomst een verdacht voertuig op voor de woning in Maasmechelen. Toen ze de bestuurder van de zwarte Volkswagen Golf, een 21-jarige Nederlander uit Gouda, wilden arresteren, reed de twintiger echter in volle vaart op de agenten in.

De politiewereld is een harde wereld. Je wenst dit niemand toe Politieagent die schoten loste op de vluchtauto die recht op hem in wilde rijden

Schoten gelost

“Dat is een gevoel dat je niemand toewenst”, getuigde een van de betrokken politie-inspecteurs voor de strafrechtbank in Tongeren. “Ik heb mijn dienstwapen getrokken en een aantal keer geschoten op het voertuig.”

Luc Delbrouck, de advocaat van de inspecteur, benadrukte dat zijn cliënt de dood in de ogen keek toen de twintiger met volle vaart op hem in wilde rijden om aan zijn arrestatie te ontkomen. “Het is duidelijk dat het de intentie was van de bestuurder om hem te doden of te verwonden want hij heeft niets ontzien om zijn vlucht te verzekeren.” Hij vroeg een voorlopige schadevergoeding van 800 en 1.500 euro voor de twee agenten, die beiden tijdelijk werkonbekwaam waren.

Wilde achtervolging

Na een wilde achtervolging van 60 kilometer, waarbij de bestuurder ook een tweede politievoertuig herhaaldelijk probeerde te rammen, kon de twintiger ingerekend worden in het Nederlandse Roermond. De man zelf bekende de inbraak maar hij ontkende dat hij zelf van in het begin aan het stuur zat, hoewel de agenten maar een persoon in het voertuig opmerkten. “Mijn kompaan reed eerst en ik zat voorovergebogen op de passagierszetel. Hij is onderweg gevlucht en daarna heb ik het stuur overgenomen.”

Volgens het slachtoffer sloegen de twee inbrekers in het huis op de vlucht toen de agenten de schoten losten. De kompanen konden niet ingerekend worden. De bestuurder van de vluchtauto riskeert naast de celstraf van 15 maanden ook een boete van 800 euro. Zijn advocaat vroeg een straf met uitstel.

Vonnis op 30 september.