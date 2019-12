Dochter (17) van slachtoffer Hilmi Gedik richt zich op assisenproces kappersmoord tot beschuldigde: “Zeg wat je weet, Brian” VCT

03 december 2019

17u45 0 Maasmechelen Amper 17 jaar oud is dochter L., maar vanaf de eerste dag volgt ze het assisenproces van de kappersmoord samen met haar moeder steevast vanop de eerste rij. Haar vader Hilmi Gedik werd op 29 november 2012 aan de voordeur van zijn woning doodgeschoten. L. was toen tien jaar oud. “Die dag ben ik nog met papa mijn barbiepoppen gaan halen. Bijna was ik die avond ook thuis geweest.” Ze vond het tijd dat beschuldigde Brian duidelijkheid schepte over de dood van haar vader. “Zeg alsjeblieft wat je weet, zodat ik verder kan met mijn leven.”

L. werd tijdens haar moedige getuigenis begeleid door haar moeder. Maar ze gaf zelf toestemming om onder eed gehoord te worden. “We hebben alle begrip dat dit niet makkelijk is voor u”, ging voorzitter Liesens van start. “U bent het enig kind van Hilmi Gedik, hoe was jullie relatie?” Dochter L. antwoordde zonder aarzelen. “Onze band was supergoed. Ik zag hem meerdere keren per week. Als ik onverwachts een keertje naar papa wilde, moest mama maar even bellen en hij stond er. We deden zoveel samen: naar Plopsaland gaan, films kijken, samen fietsen. Papa deed echt alles voor mij.”

Italiaanse kookkunsten

Voorzitter: “U bent nu zeventien jaar. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is, zowel voor uw vader als voor u. Voor de feiten was Hilmi bezig met de opstart van een Italiaans restaurant. Was dat niet vreemd voor u, dat hij bijna meer een Italiaan was dan een Turk?” Dochter L. knikt met een lachje snel nee, want zij was de grootste fan geweest van zijn Italiaanse kookkunsten. “Papa was meer een Italiaan dan een Turk, hij heeft me ook nooit Turks geleerd. Hij had een passie voor koken en we keken ook veel naar kookprogramma’s samen.”

Haar ouders waren gescheiden, maar dat leverde nooit problemen op. “Hij haalde me ook regelmatig op aan school. Die dag (de dag van de moord, red.) is hij me ook komen ophalen. Ik ben toen nog samen met hem mijn barbiepoppen gaan halen om bij oma te gaan slapen. Dat is de laatste keer dat ik hem gezien heb.” Het was dus eerder toevallig dat L. de avond van de feiten niet bij haar vader was. “Wat ben ik blij dat ik daar toen niet geweest ben.”

Ik heb het gevoel dat Brian meer weet over die avond. Ik zou willen dat hij het zegt, zodat ik verder kan met mijn leven Dochter L.

Vraag aan Brian

Na haar getuigenis wilde L., inmiddels een laatstejaarsstudente verkoop, nog graag zelf iets toevoegen. Ze richtte zich rechtstreeks tot Brian V.G., die samen met Shane R. in de beschuldigdenbank zit. “Ik heb het gevoel dat Brian meer weet over wat er die avond gebeurd is. Ik zou willen dat hij, als hij meer weet, dat ook zegt. Het is voor mij de enige manier om dit te kunnen afsluiten en mijn leven verder te zetten.”

Meisje, ik zou het echt niet weten. Ik vind het heel erg voor je Beschuldigde Brian

Een pakkende vraag aan de beschuldigde, die niemand onbewogen liet. Maar voorzitter Liesens bereidde L. al even voor. “Er zijn veel stoere mensen, maar ze zijn vaak niet stoer genoeg om de waarheid te vertellen.” Brian V.G. stond zuchtend op. “Meisje, ik zou het echt niet weten. Ik vind het ook heel erg voor je. Ik zou dit ook nooit doen.” De voorzitter bedankte dochter L. nog voor haar moedige getuigenis. “Ik denk dat u uw vader een plezier zou doen door goed te studeren en ervoor te zorgen dat u een nog flinkere dame wordt.”

Toen Silvio kwam zeggen wat er gebeurd was, heeft hij drie uur lang met die kleine op zijn schoot zitten te huilen M. de moeder van dochter L.

Belofte aan Hilmi

Moeder M. (40) beschreef Hilmi daarna nog als een lieve, zorgzame man. De twee waren al jaren uit elkaar maar bleven een goede band onderhouden. “Als hij wist dat er iets was met L. of met mij, dan stond hij er onmiddelijk.” Hilmi was een lieve jongen, klein maar hij liet zich niet doen. Zijn dochter was alles voor hem. Dat haar ex de Aquino’s en zeker Silvio kende, wist M. wel. Ze kreeg het moeilijk toen ze terugdacht aan de avond van de moord. “Toen het is gebeurd, is Silvio naar ons gekomen. L. kwam de trap af en hij heeft daar drie uur lang met die kleine op zijn schoot zitten te huilen.”

Mama M. is tijdens dit assisenproces de grote steun van haar dochter. Maar zelf wilt ze ook een belofte aan Hilmi nakomen. “Toen ik hem daar zag liggen in het mortuarium, heb ik het hem beloofd. Dat ik alles zal doen om de waarheid te weten te komen.”

Frustrerend

Ook zij richtte zich afsluitend tot beschuldigde Brian V.G. Zijn stiefvader werd vrijdag als anonieme getuige genoemd. De man zou in een verklaring aan de politie hebben gemeld dat Shane R. op Hilmi had geschoten en dat Brian V.G. erbij was. Vrijdag ontkende stiefvader J. dat dan wel weer voor het hof. Ook Brian V.G. heeft altijd alles ontkend. Moeder M. probeerde nog een laatste keer. “Brian, vrijdag toen je stiefpapa hier binnenkwam, heb je naar mij gekeken en je hebt gezegd ‘het komt goed’. Wat bedoelde je daarmee? Dacht je dat hij iets zou zeggen?” Brian antwoordde enkel: “Het gaat ook goed komen.” Moeder M.: “Je moet zeggen wat je weet, je moet het gewoon zeggen.” Brian bleef echter kort. “Ik weet niets over Hilmi.”

Dat het frustrerend moest zijn voor mama M., dat ze niet de antwoorden kreeg die ze wilde, gaf voorzitter Liesens toe. “Ja, dat is heel frustrerend”, sloot moeder M. af. “Zeker als je je dochter hoort wenen in haar kamer over hoe hard ze haar vader mist.”

Een jurylid vroeg afsluitend toch nog wat extra verduidelijking aan Brian. “Wat bedoelt u met die uitspraak ‘het gaat ook goed komen’? Ik heb de indruk dat u toch meer wilt vertellen?” Brian: “De waarheid zal wel naar boven komen en er zal gestraft worden. Of ik antwoorden kan geven? Assisen zal dat wel doen.”