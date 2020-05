Dirk Dexters loopt marathon in eigen wijk en zamelt zo 3.000 euro in voor het goede doel: “Dankzij de steun van de buren heb ik genoten!”

Birger Vandael

10 mei 2020

12u19 64

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Maasmechelen Atleet Dirk Dexters (35) heeft zondagvoormiddag een marathon gelopen in zijn eigen wijk. Na 57 rondjes kwam hij aan in een tijd van 2 uur, 40 minuten en 15 seconden. Zo zamelde hij drieduizend euro in voor het goede doel ‘Hart voor Kinderen’. “En dan te denken dat ik aanvankelijk een bedrag van 500 euro in het hoofd had”, glimlacht hij tevreden.

Het rondje van Dirk passeerde door de Leopoldstraat, Noordstraat, Rooshaegenweg en Berenshoeveweg in Maasmechelen. “Het repetitief karakter van deze uitdaging maakt het mentaal wel zwaar. Gelukkig zorgden veel buren vanop hun oprit of door het raam voor de nodige steun. Dat gaf me een enorme boost. Ik heb zelfs genoten van de uitdaging!"

Gelukkig was het niet al te warm voor de loper en regende het lichtjes. Dat loonde, want hij verbeterde uiteindelijk zijn eigen record. “Bovendien stond er weinig wind, dus kon ik een strak tempo blijven lopen. Ik liep constant onder de vier minuten per kilometer. Zo heb ik acht minuten beter gedaan dan mijn vorige toptijd op deze afstand. Het voordeel van het lopen van rondjes, is dat je zelf kan kiezen wanneer je aan de bevoorrading passeert. Die had ik op voorhand al helemaal opgesteld. Na 30 kilometer doet alles pijn, dan moet je gewoon doorbijten en naar de aankomst gaan!”

Moederdag

Aan de aankomst stond de partner van Dirk met de drie kindjes de held van de dag op te wachten. De rest van de dag staat voor de atleet ook in het teken van familie. “Het is ook voor ons Moederdag. We zullen conform de maatregelen nog wel aan de ouders denken", geeft hij mee.

De opbrengst gaat naar ‘Hart voor Kinderen’, een lokale vzw die zich inzet voor kansarme kinderen in de gemeente. “Ze willen tablets aanbieden zodat de kinderen de digitale lessen kunnen blijven volgen of contact kunnen hebben met hun vriendjes en vriendinnetjes. Dit bedrag is veel meer dan verhoopt, dat stemt me enorm tevreden!”

Maasmarathon

Nieuwe uitdagingen heeft Dirk voorlopig niet. “Alle grote events zijn de komende maanden geannuleerd. De Maasmarathon van de Basse-Meuse staat nu gepland op 25 oktober 2020. Dat kan wel eens mijn volgende doel worden!”