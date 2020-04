Directeur van WZC krijgt pv na optreden voor bewoners, politie boos: “150 kijkende voorbijgangers is niet de bedoeling” Marco Mariotti

26 april 2020

19u34 0 Maasmechelen De lokale politie heeft zondagnamiddag een muziekoptreden stilgelegd aan woonzorgcentrum De Maasmeander. De directeur kreeg er zelfs een boete bovenop. “Er stonden meer dan 150 fietsers en wandelaars bij elkaar die bleven kijken", zegt de politie. De directeur is teleurgesteld en zegt enkel goed te willen doen voor zijn bewoners.

Al meerdere weken op rij organiseert WZC de Maasmeander in Maasmechelen optredens voor zijn rusthuisbewoners. Van zangers, tot accordeonisten, en zelfs een duo blazers. Maar het optreden van zondag verliep anders dan gepland. Dit keer waren ‘De Crazy DJ’s Oulle en Richard’ van dienst. “Toen onze agenten ter plaatse aankwamen klonk er luide muziek uit de boxen", vertelt de politie.

“De politie probeerde de omstaanders aan te sporen hun fietstocht verder te zetten. Op zeker ogenblik waren er meer dan 150 toeschouwers, vooral voorbijkomende fietsers en wandelaars die bleven staan.”

Omdat het evenement in COVID-tijd uit de hand begon te lopen, heeft de politie de directie naar eigen zeggen meerdere keren aangemaand tussen te komen. “Maar aangezien er geen initiatief werd genomen heeft de politie beslist het evenement stil te leggen en iedereen gevraagd de plaats te verlaten.”

Bij de directie klinkt dan weer een ander verhaal. “Zoals elke week informeren we de familie van onze bewoners en gebeurt het dat zij op zondag hun ouders komen groeten aan het venster en dan ook iets meekrijgen van het optreden", zegt Bernd Schepkens. “Om 15.30 uur kreeg ik plots telefoon van de politie met de vraag hoelang het optreden nog ging duren. Er stond blijkbaar veel volk. De DJ’s hebben nochtans zes, zeven keer via hun micro gevraagd afstand te houden en de plaats te verlaten.”

Teleurgesteld

De directeur betreurt dat dit optreden voor de bewoners - dat ook was aangekondigd - nu plots als een openbaar evenement wordt gezien. “De openbare orde moet door de politie gehandhaafd worden en het is nooit onze bedoeling geweest om hier een openlucht optreden van te maken. Had ik iedereen zelf moeten weg jagen? Ik weet niet altijd wie familie is en wie niet. Het gaat hier zoals altijd om onze bewoners die het al weken bijzonder hard te verduren hebben. Het werd trouwens ook live gestreamd voor wie het van thuis uit wilde zien. Ja, ik ben teleurgesteld.”

Toch moet de directeur zich gaan verantwoorden bij de politie. Daar bevestigen ze ook dat er een pv is opgemaakt. “Het is niet de bedoeling dat het op een festival gaat lijken. Het optreden was ook niet vergund”, klinkt het nog bij de politie.