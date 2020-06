Digitale vergadering mét luxe-ontbijt voor Maasmechelse jeugdraad MMM

03 juni 2020

17u54 0 Maasmechelen De vergadering van de Maasmechelse jeugdraad - die meestal gepaard gaat met een ontbijt - vond dit weekend digitaal plaats. En het ontbijt werd niet vergeten: iedereen kreeg zijn croissants aan huis geleverd.

De agenda van de algemene vergadering was vooral gewijd aan de maatregelen omtrent jeugdwerk en corona. Op vrijdag 22 mei kondigde minister van jeugd Benjamin Dalle aan dat jeugdkampen en speelpleinwerk deze zomer kan doorgaan, maar onder speciale voorwaarden.

“Ik vond het belangrijk dat het jeugdwerk van Maasmechelen aan uitwisseling kon doen via deze weg”, zegt voorzitter Lennert Daniëls. “Maasmechelen telt meer dan tien jeugdverenigingen en de jeugdraad is steeds een goed moment waarop zij hun kennis en expertise met elkaar delen. Ondanks de diversiteit in elke jeugdvereniging, kunnen ze altijd van elkaars sterktes leren.”

Luxe-ontbijt

“Door de coronacrisis hebben we al enkele vergaderingen moeten overslaan", vult ondervoorzitter Jasper Weustenraad aan. “Het leek me niet slecht om elkaar nog eens te zien. En dat ontbijt is ook altijd mooi meegenomen.” Het bestuur van de jeugdraad voorzag iedere deelnemer van een luxe-ontbijt. Deze werd aan huis geleverd door bakkerij Panerex.