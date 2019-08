Dieven viseren bouwmaterialen in Maasmechelen MMM

28 augustus 2019

22u16 0 Maasmechelen Aan de Rijksweg in Maasmechelen werd een spuitmachine voor het uitvoeren van pleisterwerken gestolen uit een magazijn.

De diefstal is vermoedelijk een week geleden gebeurd, maar werd pas recent gemeld bij de politie.

Dinsdagnacht werd in de Genieskensstraat in Maasmechelen, op de werf van een woning in aanbouw, een materiaalkoffer opengebroken. Een steenzaagmachine en een werfradio werden ontvreemd. De politie deed een buurtonderzoek en spoort de daders op.