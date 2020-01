Dieven slaan toe in kleedkamers Patro Eisden en sporthal De Helix MMM

28 januari 2020

11u12 0 Maasmechelen Dieven hebben maandagavond toegeslagen in de kleedkamers van twee sportzalen. Dat gebeurde bij het jeugdcomplex van Patro Eisden en aan sporthal de Helix.

De eerste feiten werden om 19.30 uur vastgesteld in de kleedkamers van Patro Eisden aan de Kastanjelaan in Eisden. Er werden vier iPhones, enkele identiteitskaarten en een bankkaart gestolen.

Diezelfde avond rond 21.15 uur gebeurde hetzelfde bij de kleedkamers van sporthal De Helix aan de Collegestraat in Maasmechelen. Er werd geld gestolen. Of er een link is tussen twee diefstallen, is momenteel nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak.