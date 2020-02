Dief brengt gestolen motor van overleden motard terug en laat briefje achter: “Sorry, ik ben mijn ouders ook verloren” Marco Mariotti

17 februari 2020

21u00 18 Maasmechelen De motor van Jan Kopczynski die vorige week werd gestolen, is terug gevonden. De dief dumpte de Harley-Davidson langs de Bessemerstraat in Lanaken en liet een brief achter in de kofferbak. “Sorry, mijn ouders zijn ook gestorven, maar volgende keer moet je de motor beter wegzetten”, schrijft hij. De politie spoort de dader op.

Exact tien dagen geleden werd de motor van Jan Kopczynksi gestolen. Het was zijn dochter Chantal die massaal hulp inschakelde via onze krant, want de Electra Glide uit ‘92 was van haar papa die twee jaar geleden stierf. Haar mama liet dat jaar ook al het leven. “Papa stierf diezelfde maand, wellicht van verdriet”, vertelde Chantal. Dat nu net zijn tweede grote liefde - de Harley-Davidson - werd gestolen, kwam héél hard aan bij de familie.

De dader kon de motor stelen uit een gemeenschappelijke garage in Lanaken bij de tante van Chantal. Chantal zette een zoekactie op poten en de politie werd ingeschakeld. Na tien dagen ontbrak nog steeds elk spoor, tot deze morgen. “Een buurtbewoner die via de Bessemerstraat richting het werk moest, merkte vanmorgen vroeg rond 5 uur een motor op. Hij wist zéker dat die daar een dag eerder niet stond, dus belde hij de politie.”

Briefje in kofferbak

De man moest naar zijn werk vertrekken, en parkeerde de motor snel in zijn eigen garage. De politie kwam ter plaatse en kon vaststellen dat het om de motor van Jan ging. “Hij is gelukkig nog in goede staat op wat schrammen na. Maar héél straf wat er in de kofferbak lag. Een brief met excuses.” ‘Hey sorry, ik ben mijn ouders ook verloren. Volgende keer moet ge ze wel beter weg zetten’.

Chantal vindt het straf dat de dief effectief spijt kreeg. “Die heeft dat sowieso in de krant zien staan en is wellicht beginnen nadenken. En beter wegzetten? Hij moet er gewoon van af blijven!” De politie voert momenteel het onderzoek, maar voor Chantal is het zo goed. “De motor is terug, staat op een andere veilige plek en dat is het belangrijkste. We hebben de laatste dagen tal van motor- en ijzerhandelaars gebeld met de vraag om op te letten. Mijn broer zei nog lachend dat we het moesten laten rusten en dat ‘papa wel nog van zich zou laten horen’. Wel hij heeft gelijk gehad. Papa heeft zijn motor terug.”

Rijbewijs halen

Chantal is momenteel vastberaden om haar motorrijbewijs te halen. “Mama was daar niet zo voor te vinden. Ze was bang, en alleen daarom al heb ik nooit mijn motorrijbewijs gehaald. Maar nu de Harley gestolen was, had ik wel spijt. Ik moest er spontaan terug aan denken, en nu ga ik daar zéker werk van maken. We zijn zo blij. Toen mijn tante belde met het goede nieuws moesten we beiden huilen van geluk.”

Emotionele tattoo

Chantal trouwde in augustus 2018 en als verrassing kwam haar tante naar het gemeentehuis van Maasmechelen met de motor van haar vader. “Ik heb de Harley ook op mijn arm getatoeëerd met ‘papa’ in. Het is één van de mooiste herinneringen die we aan hem hebben. Het was zijn leven, zijn passie. We zijn blij dat het verhaal positief is geëindigd.”

Meer over Chantal

human interest