Dertiger werpt glazen drankflesje tegen slaap van klant in snookerclub: 1 jaar cel VCT

05 oktober 2020

16u25 0 Maasmechelen Y.B. (33) uit Maasmechelen gooide op 15 juni 2018 een glazen drankflesje tegen het hoofd van een klant in een snookerclub. De slaap van het slachtoffer werd ingedeukt en bezorgde B.O. (33) een open wonde boven het rechteroor, met een litteken van 2 centimeter tot gevolg. De aanvaller kreeg 1 jaar cel en zal nu het slachtoffer moeten vergoeden.

Ondanks de verklaringen van slachtoffer B.O., die onmiddellijk na de aanval helemaal bebloed en met een open wonde boven het rechteroor bij de politie aangifte deed, ontkende Y.B. zelf dat hij de man was die met het glazen flesje had gegooid. Maar volgens de strafrechter staafden de screenshots van de camerabeelden de versie van B.O. De man uit Maasmechelen was maanden werkonbekwaam.

Naast de celstraf van een jaar moet Y.B. ook een boete van 800 euro betalen. Er werd een deskundige aangesteld om de schade van het slachtoffer te bepalen. Ook die zal Y.B. moeten vergoeden. De dertiger daagde zelf niet op voor de strafrechtbank en werd eerder al veroordeeld voor agressieve feiten. Zo pleegde hij in 2007 een zware diefstal en haalde hij in 2011 uit naar een agent in functie.

“Het is door iedereen geweten dat geweld met glazen voorwerpen, zeker wanneer het gericht is naar het hoofd en het gezicht van een ander, bijzonder ernstige tot onherstelbare lichamelijke schade kan veroorzaken”, besloot de strafrechter.