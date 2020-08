Dertiger dreigt gezicht van ex te bewerken met zuur: werkstraf van 120 uur VCT

14 augustus 2020

15u53 0 Maasmechelen Een 32-jarige man uit Maasmechelen kijkt op tegen een werkstraf van 120 uur omdat hij zijn ex zwaar belaagde en bedreigde. Hij stuurde de vrouw berichten dat hij haar ‘af zou maken’ en dat ze ‘zuur in het gezicht zou krijgen’.

Op 8 juli deed de ex van F.R. aangifte bij de politie. De vrouw kreeg toen al maandenlang dreigberichten van haar ex-man, nadat hun relatie op de klippen was gelopen. “Het was een moeilijk moment voor mij toen,” gaf F.R. voor de strafrechter in Tongeren toe. “Ik dacht dat ik mijn kind niet meer mocht zien. Ik was hopeloos de kluts kwijt. Ik ben veel te ver gegaan, dat weet ik.”

De man liep eerder al een zware veroordeling op. Het koppel had gedurende vijf jaar een relatie en de twee hebben samen een zoontje. Voor hem hebben ze nu onderling een regeling uitgewerkt. Naast de werkstraf van 120 uur moet F.R. ook een boete van 800 euro betalen. Indien hij zijn werkstraf niet correct uitvoert, volgt alsnog een celstraf van 10 maanden.