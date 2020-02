Dalton Nabil (32) uit VRT-programma loopt bij 17de veroordeling één jaar celstraf op Birger Vandael

26 februari 2020

16u31 0 Maasmechelen De correctionele rechtbank van Hasselt heeft de 32-jarige Nabil Z. uit Maasmechelen veroordeeld tot een celstraf van één jaar. Dit keer stond hij terecht omdat hij het op twee momenten aan de stok had gekregen met politiediensten. Het lid van de beruchte ‘Dalton Brothers’ was toe aan zijn zeventiende veroordeling.

De 32-jarige Nabil raakte in 2006 bekend toen hij aan het VRT-programma ‘Het Rechte Pad’ deelnam, waarin verschillende jongeren met een probleemachtergrond toen door het Andesgebergte trokken om tot inkeer te komen. Dat rechte pad blijkt hij vandaag nog steeds niet gevonden te hebben. Zijn huidige veroordeling volgt nadat hij in november 2017 amok maakte aan het OCMW-centrum van Kinrooi en vervolgens in maart 2018 bij zijn schoonmoeder. Toen de agenten ter plaatse kwamen, gedroeg hij zich weerspannig. Hij moet aan de slachtoffers zo’n 2.500 euro aan schadevergoedingen betalen.

Mayonaise-rel en vlucht door het water

Inmiddels heeft Nabil een stevig palmares opgebouwd. Drie jaar na het VRT-programma stond hij met zijn broers terecht voor een vechtpartij bij een tennisclub en in een kapperszaak. Ze kregen destijds de bijnaam ‘Dalton Brothers’. In 2010 sloeg Nabil een cipier in het ziekenhuis omdat hij te weinig mayonaise bij zijn frietjes kreeg, de gekende mayonaise-rel. Toen zijn cliënt in 2014 als crimineel werd gezocht, misleidde hij de politie. Op zijn Facebookpagina lachte hij hen uit: “Jullie kunnen me toch niet vangen”. Daarmee verwees hij ook naar zijn vlucht door het water in Lanklaar. Zelfs de politiehelikopters merkten hem toen niet op. Later hield hij zich schuil in een bunker, maar uiteindelijk werd hij toch opgepakt op de luchthaven in Eindhoven toen hij terugkeerde van een begrafenis in Marokko.