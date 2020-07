Crash in vitrine leidt tot ontdekken wietplantage Marco Mariotti

10 juli 2020

13u22 10 Maasmechelen Een ongeval met vluchtmisdrijf aan de Pauwengraaf heeft geleid tot het ontdekken van een wietplantage. De feiten gebeurden woensdagnacht, maar werden donderdagochtend ontdekt.

Een wagen bleek in de vitrine van een handelszaak gereden te zijn. Het ongeval deed zich vermoedelijk woensdagnacht voor. Toen een politieploeg ter plaatse kwam na melding rond 7.40 uur, sloeg een aanwezige op de vlucht. Die persoon werd nog even gezocht, maar kon ontkomen.

De politie stelde de schade vast en controleerde het gebouw. Daar werd een cannabisplantage in opbouw ontdekt. “Of er een verband is tussen het verkeersongeval en de in opbouw zijnde plantage is momenteel niet duidelijk”, klinkt het bij de politie. Het opsporingsteam van politie Lanaken-Maasmechelen stelde een onderzoek in.