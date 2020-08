Commerce vs corona in Maasmechelen: "Na de lockdown drie weken veel verkocht... en toen kwam de mondmaskerplicht”

Maasmechelen

Baat maar eens een winkel of horecazaak uit in tijden van corona. Niet iedereen heeft het even zwaar, maar een groot deel gaat door een serieus dal. De horeca herleeft stilletjes, maar klerenwinkels en detailhandel kreunen. “Na de lockdown verkocht ik héél veel, tot de dag van de mondmaskerplicht. Toen kwam er plots geen kat meer”, zegt Marco Melis (36) van Funny Place op de Pauwengraaf. Wij gingen langs bij een aantal Maasmechelse handelaars. Meer over het commercedossier lees je hier