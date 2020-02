Ciara neemt dak van huis in Maasmechelen mee Marco Mariotti

10 februari 2020

17u06 47 Maasmechelen Storm Ciara heeft voor honderden omgewaaide bomen gezorgd in Limburg, maar in Maasmechelen moest een volledig dak eraan geloven. De ganse dag werden isolatie - en dakpanelen opgeruimd. “Het huis is gelukkig nog bewoonbaar", zegt Roger Raeven.

Roger Raeven en zijn gezin zaten zondagavond thuis binnen in hun woning van de Zandstraat. De voetbalstond op en Roger leek zich van geen kwaad bewust. “Plots hoorden we een enorm klap”, vertelt Roger. “We horen een stuk schoorsteen naar beneden vallen en zagen al snel dat een stuk van het dak was losgekomen.”

Dat stuk, dat bleek het volledige dak te zijn. De panelen verspreidden zich in de tuin, en tot bij de buren. “We wonen hier al sinds 1973 en vijftien jaar geleden vernieuwden we het dak volledig. Alles netjes geïsoleerd. Er zijn al heel wat windstoten gepasseerd, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt.”

Het volledig dak lag open, maar gelukkig zijn de kamers boven afgesloten met dallen. “Dat is ons grote geluk. We hebben destijds volle dallen geplaatst, waardoor nu heel wat waterschade beperkt bleef. Toch is het niet perfect waterdicht. In alle kamers staan emmers, in totaal meer dan twintig. Er vallen overal druppels door. Er ligt een zeil op het dak, maar dat is tijdelijk.” De verzekeraar heeft Roger gegarandeerd dat alles in orde zal komen, maar de schade is aanzienlijk.

Nog in Limburg sloeg Ciara toe in Genk. Daar werd de muur van de Clarissen aan de Mosselerlaan omgewaaid. Een groot gedeelte ervan ging tegen de vlakte.

Nog in Genk stond de Westerring onder water. Dat kwam door een gesprongen waterleiding op de Meeënweg. In beide richtingen was er geen verkeer mogelijk. Een auto zich vastgereden in het water onder de brug.

In Lummen aan de Spreeuwenstraat viel een boom op een elektriciteitskabel. In de Driesenstraat in Riksingen bij Tongeren werden door de rukwinden dakpannen losgerukt.

De brandweer in de ganse provincie kreeg in totaal een duizendtal oproepen binnen. Maandag en dinsdag worden nog alle interventies afgewerkt.