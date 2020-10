Celstraf en werkstraffen voor twintigers die pronken met gestolen buit VCT

15u53 0 Maasmechelen De drie twintigers uit Maasmechelen en Dilsen-Stokkem die in september 2018 drie diefstallen in een maand tijd pleegden en daarna De drie twintigers uit Maasmechelen en Dilsen-Stokkem die in september 2018 drie diefstallen in een maand tijd pleegden en daarna online pronkten met hun buit , zijn veroordeeld tot 16 maanden cel en werkstraffen van 200 en 170 uur. Ze gingen tweemaal aan de haal met duizenden euro’s uit een geldkluis van een school in Maasmechelen en een horecazaak aan Maasmechelen Village. “Deze jongeren hebben een criminele ingesteldheid”, oordeelde de strafrechtbank.

Op 9 september 2018 sloeg A.R. (21) uit Maasmechelen een eerste keer toe in de horeacazaak in Maasmechelen Village. Hij ging aan de haal met 600 euro en vijf flessen alcohol. Op 27 september 2018 trokken zijn twee kompanen A.M. (21) uit Maasmechelen en R.C. (20) uit Dilsen-Stokkem naar het middelbareschoolgebouw op campus helix in Maasmechelen. Ze stalen daar een geldkluis met 4.285 euro en een tv-toestel ter waarde van 600 euro. Amper twee dagen later slaagde A.R. al in een nieuwe inbraakpoging in de brasserie aan Maasmechelen Village. Hij maakte 3.200 euro buit uit een geldkluis.

Opscheppen

Tijdens de behandeling van de zaak voor de strafrechtbank in Tongeren haalde de openbare aanklager streng uit naar de jonge beklaagden, die ook graag pronkten met hun buit. R.C. pochte met zijn ‘prestatie’ en stuurde een krantenbericht door van de feiten, waarna hij tal van felicitaties ontving. Ook op de gsm van kompaan A.M. stonden tal van foto’s en filmpjes van de twintiger, poserend met geldbiljetten in de hand.

De strafrechter veroordeelde R.C. tot de zwaarste straf: 16 maanden cel. Zijn kompanen A.M. (21) en R.C. (20) kregen werkstraffen van 200 en 170 uur. Als ze hun werkstraf binnen de opgelegde termijn niet correct uitvoeren, volgen ook voor hen alsnog celstraffen van 16 en 14 maanden. De drie kregen ook elk een boete tot 800 euro. Twee van hen moeten bovendien ruim 3.900 euro schade vergoeden aan de Maasmechelse brasserie. “De beklaagden, die nog erg jong zijn, waren bijzonder stoutmoedig”, luidde de motivering van de strafrechtbank. “Ze pleegden diefstallen met braak waarbij ze een grote buit maakten. Ze toonden zo dat ze geen respect hadden voor eigendommen van een ander en gaven blijk van een criminele ingesteldheid.”