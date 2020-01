Buurtbewoner prikt vlagjes in zeventien hondendrollen: “We zijn het moe” Marco Mariotti

02 januari 2020

13u39 9 Maasmechelen In Maasmechelen heeft een buurtbewoner gele vlagjes geprikt bij alle hondendrollen die verspreid liggen in het stadspark. “We zijn dat moe", vertellen buurtbewoners. In het park spelen elk weekend de vele kinderen van de Chiro en de KSA.

Wie door speeltuin De Jagersborg wandelt, zal raar opkijken. In het gras steken her en der satéstokjes uit met een geel vlagje aan. “Kaka”, luidt de boodschap. En inderdaad, bij elk vlagje ligt een hondendrol. Het is een ludieke actie van een van de buurtbewoners die het naar eigen zeggen moe is.

“Ik vind het ook niet kunnen en steun de actie", zegt een wandelaar die donderdagmiddag met zijn hondje passeerde. “Ik heb altijd drie zakjes bij, maar blijkbaar geldt dat niet voor iedereen. Hier staan ook genoeg vuilnisbakken dus daar zou het niet aan mogen liggen.”

Volgens buurtbewoners controleert de gemeente soms, en mogen mensen elkaar aanspreken op het gedrag. “Maar velen trekken zich er niets van aan.”

Je kan nochtans een GAS-boete krijgen voor het niet opruimen van hondendrollen.