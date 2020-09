Bushaltes in Maasmechelen rampzalig voor rolstoelgebruikers: “Aan 49 haltes kunnen ze niét opstappen zonder hulp” Marco Mariotti

18 september 2020

18u44 0 Maasmechelen Drie op vier bushaltes in Maasmechelen zijn slecht of zelfs niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Dat weet gemeenteraadslid Daan Deckers (sp.a) die nu aan de alarmbel trekt. “Als we het nemen van de bus willen promoten, moeten we zorgen dat iedereen de bus kan nemen", zegt Deckers.

Van de 182 bushaltes in Maasmechelen zijn er slechts 26 waar rolstoelgebruikers kunnen opstappen zonder hulp. Aan 49 haltes kunnen ze opstappen met hulp. Aan bijna 3 op 4 haltes in Maasmechelen kunnen rolstoelgebruikers zelfs helemaal niet opstappen. “Slechts 17 haltes zijn aangepast voor mensen met een visuele beperking via rubberen tegels. Dat is veel te weinig", vindt Deckers.

“Als we het nemen van de bus willen promoten, moeten we in de eerste plaats zorgen dat iedereen de bus kan nemen.” Sp.a Maasmechelen wil dat het gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid neemt en met De Lijn rond tafel zit om de toegankelijkheid te verhogen.

“Deze cijfers zijn niet goed. Dit kan natuurlijk niet van vandaag op morgen gebeuren, maar we willen een actieplan om de achterstand stelselmatig weg te werken. Dringend overleg tussen de gemeente Maasmechelen en De Lijn is essentieel. Op termijn moeten we alle bushaltes in Maasmechelen toegankelijk maken voor iedereen.”