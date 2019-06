Burgemeester sluit shishabar tijdelijk na schietpartij MMM

13 juni 2019

16u38 0 Maasmechelen Op de gevel van shishabar Fellas op de Pauwengraaf hebben onbekenden vijf schoten gelost. Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) laat de zaak nu tijdelijk sluiten.

In het verleden waren er al vechtpartijen en overlast, maar geschoten was er nog niet. Voor burgemeester Raf Terwingen (CD&V) is de maat vol en treft hij sancties. Wie de schoten loste, is niet duidelijk. Maar de politie is een onderzoek gestart.

“De veiligheid van de burgers mag nooit in het gedrang komen, en dat is hier nu wel gebeurd", klinkt het. De eigenaar is zich van geen kwaad bewust, en had zelfs niet gezien dat er op de rolluiken was geschoten. “Maar we hebben geen vijanden, geen idee wie hier achter zit.”