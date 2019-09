Burgemeester Maasmechelen wil lachgas in drugswet laten opnemen Marco Mariotti

04 september 2019

17u35 11 Maasmechelen Als het van de Maasmechelse burgemeester Raf Terwingen (CD&V) afhangt wordt lachgas in de drugswet opgenomen. Het product op zich is niet illegaal in ons land, maar wordt wel massaal gebruikt bij jongeren. “We hadden al twee zware verkeersongevallen in onze gemeente gelinkt aan lachgas, én heel wat tieners zijn er mee actief", weet hij.

Lachgas is bij de jonge generaties scholieren in héél wat Limburgse gemeenten amper weg te denken. De lokale politie Lanaken-Maasmechelen kreeg dit jaar alleen al 37 meldingen binnen over lachgas, waarbij het in 18 gevallen tot een interventie kwam. Hetzelfde horen we bij de Hasseltse politiezone waarbij geregeld gasflesjes in beslag worden genomen. Dit jaar kwam het bij hen al tot 24 pv’s.

Begin deze week kwam het nog tot een achtervolging en crash aan de Koninginnelaan in Eisden. Inzittenden van een wagen werden daarbij betrapt met lachgas. Verschillende parkings in Maasmechelen zoals het stationnetje in Eisden, of aan de Cargo blijken verzamelplaatsen voor gebruikers.

“Ik heb daar vorig jaar al een parlementaire vraag over gesteld aan de toenmalige minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld)”, zegt Terwingen. “Maar toen bleek er volgens haar weinig aan de hand en ging het eerder om lokale en snel uitdovende problemen. Nochtans zien we heus andere zaken.”

GAS-boete niet voldoende

Tot effectieve pv’s kwam het in Maasmechelen nog niet, ook niet via een GAS-reglement. Terwingen is daar ook geen voorstander van. “Want dan maakt elke gemeente daar eigen regels van. Een opname in de drugswetgeving zou beter zijn en in het beste geval ook in de wegcodes. Dan moet in de commissie bekeken worden hoe dat het best geformuleerd wordt, maar ontkennen dat er een probleem is heeft geen zin meer.” Terwingen wil deze maand nog opnieuw een parlementaire vraag indienen via CD&V-collega’s aangezien hij zelf niet meer in de Kamer zetelt.

Bij de politie horen we een gelijkaardig verhaal. “Lachgas is inderdaad vrij verkrijgbaar en niet strafbaar, maar het gaat wel om een schadelijke stof", zegt Johnie Nijs van politie LAMA. “Op gerechtelijk vlak kan er niets ondernomen worden. In sommige gemeenten wordt het bezit gesanctioneerd met een GAS-boete en wordt het lachgas door de politie bestuurlijk in beslag genomen.”

“Wel kan in kader van het verkeer via art. 35 een pv worden opgemaakt als de bestuurder in staat van dronkenschap of een soortgelijke toestand verkeert.” Bij het zwaar ongeval op de rotonde in Maasmechelen crashten begin dit jaar enkele jongeren. De bestuurder zou ook lachgas hebben gebruikt.