Brian Van Geene tekent cassatieberoep aan tegen zijn veroordeling tot 25 jaar cel voor doodslag

10 december 2019

21u23 0 Maasmechelen Brian Van Geene (27) en zijn advocaten hebben cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van het hof van assisen in Tongeren dat gisteren uitgesproken werd. Brian werd veroordeeld tot een celstraf van 25 jaar voor doodslag op Hilmi Gedik op 29 november 2012. Zijn kompaan Shane Ronge werd veroordeeld tot levenslang voor moord.

De jury oordeelde dat zowel Shane Ronge als Brian Van Geene verantwoordelijk zijn voor de dood van Hilmi Gedik. De man, een vertrouweling van de Aquino clan, werd op 29 november 2012 met een schot in de borst en drie schoten in het hoofd doodgeschoten aan de voordeur van zijn woning aan de Joseph Smeetslaan in Maasmechelen. Maar de jury maakte een onderscheid. Shane Ronge trok die dag met een voorbedacht moordplan naar de woning van het slachtoffer. Hij kreeg de zwaarste celstraf: levenslang. Voor Brian werd de voorbedachtheid niet weerhouden. “Hij wist niet op voorhand dat Shane zou schieten met dodelijk gevolg,” klonk de motivering. De jury was ervan overtuigd dat het gewelddadig duo die avond naar het huis van Hilmi Gedik was getrokken omdat ze wisten dat de man een grote som geld in huis had. Als bijkomende maatregel ter bescherming van de maatschappij werd voor Ronge en Van Geene ook een bijkomende terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank uitgesproken van 10 en 5 jaar.

Geen vrijspraak

De verdediging van Brian Van Geene was voluit voor de vrijspraak gegaan tijdens het assisenproces. “Laat geen tweede leven verloren gaan door de veroordeling van een onschuldige,” klonk het tijdens hun pleidooi. Nadat de veroordeling voor doodslag voor zijn cliënt volgde, had Rik Vanreusel, een van de advocaten van Brian Van Geene, gevraagd om rekening te houden met verzachtende omstandigheden. Hij vroeg de jury en het hof om de door de aanklager gevorderde celstraf voor Brian te laten zakken van 25 jaar naar 15 jaar. Maar ook daar werd geen gevolg aan gegeven.

Tegen een uitspraak van het assisenhof is geen hoger beroep mogelijk. Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege in België en oordeelt over eventuele procedurefouten maar niet over de grond van de zaak.