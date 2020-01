Brandweer zoekt veertig vrijwilligers: “Vooral tekort in Maasmechelen en Lanaken” MMM

21 januari 2020

18u29 0 Maasmechelen Brandweerzone Oost Limburg is op zoek naar veertig vrijwillige brandweermannen- en vrouwen, en nog eens dertig ambulanciers. Vooral in het Maasland heerst er een tekort.

Het blijkt steeds moeilijker om nieuwe kandidaten aan te trekken. Het grootste tekort heerst in Maasmechelen en Lanaken.

“Dit jaar gaan we op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de ziekenwagen en de brandweer", klinkt het bij de zone. “Zodra onze vacatures gepubliceerd zijn, lees je dat via onze sociale media kanalen en op www.bwol.be/jobs. Niet vergeten: om te solliciteren voor brandweervrijwilliger moet je eerst een federaal geschiktheidsattest behalen. Dat kan in april. De data en de inhoud van de proeven vind je op onze website.”

Meer info: www.bwol.be/jobs