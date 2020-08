Borden over mondmaskerplicht krijgen rode neuzen in Maasmechelen Marco Mariotti

24 augustus 2020

18u34 0 Maasmechelen Wie dit weekend over de Pauwengraaf liep in Maasmechelen moet vreemd hebben opgekeken. De borden van de gemeente waarop de mondmaskerplicht staat vermeld, kregen er een clownsneus bij. Wie achter de actie zit, is niet duidelijk.

Niet iedereen is het eens met de mondmaskerplicht aan de Pauwengraaf in Eisden. Wie er een winkel binnenstapt, is verplicht een masker te dragen, maar ook als je over de winkelstraat wandelt. Te veel volk bij elkaar, dus een verplichting volgde.

Maar iemand wil nu op ludieke wijze een extra touch toevoegen: een rode neus. Het is niet geweten wie de neuzen toevoegde.

Intussen hielde de politie controle in de ganse politiezone, maar ook aan de Pauwengraaf. Daar werden nog twee personen beboet die geen mondmasker droegen. Even kwam het tot een discussie, maar beide personen moesten hun identiteitskaart afgeven en zullen binnenkort een boete in de bus krijgen. Ook de horeca en nachtwinkels kregen controle.