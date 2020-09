Bloemenkrans en ‘Last Post' op trompet voor gesneuvelden WOII in Maasmechelen Marco Mariotti

17 september 2020

12u00 3 Maasmechelen Aan de Bampstraat in Kotem vond vanavond de herdenking plaats voor alle gesneuvelden tijdens de bevrijding van Maasmechelen in september 1944. Initiatiefnemer Karsten Conaert (31) legde een bloemenkrans neer aan het kapelletje waar destijds hard gevochten is. Zijn boek Helmen in de Achtertuin krijgt een tweede druk en is weer verkrijgbaar.

Karsten Conaert van vzw Ten Velde ging vanavond live op Facebook om coronaproof de bevrijding van Maasmechelen te herdenken. In de Bampstraat in Kotem kwam het op 17 september 1944 tot een zware confrontatie tussen Amerikaanse soldaten en een groepje Duitse tienersoldaten die zich gingen overgeven.

Het draaide anders uit. De Duitsers losten een schot en één Amerikaanse soldaat stierf ter plaatse. Als antwoord werd het ganse groepje Duitsers doodgeschoten. “Dat is hier exact 76 jaar geleden gebeurd in deze straat niet ver van dit kapelletje”, vertelt Karsten. “Als eerbetoon aan alle slachtoffers, ook de Maasmechelaren die tijdens WOII stierven, houden we dit eerbetoon.”

Na afloop speelde Franky Thaens The Last Post op zijn trompet. Karsten schreef vorig jaar al een boek over de bevrijding van Maasmechelen genaamd Helmen in de Achtertuin. Het boek kreeg een herdruk en is intussen weer verkrijgbaar. Meer informatie via tenveldevzw.com