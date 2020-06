BK Orgeldraaien komende zomer in Maasmechelen Marco Mariotti

19 juni 2020

17u50 0 Maasmechelen Maasmechelen haalt op 23 augustus een Belgisch Kampioenschap naar de gemeente: orgeldraaien. De prestaties worden beoordeeld op basis van repertoire, aankleding èn mechaniek van het orgel.

Op zondag 23 augustus zal er muziek klinken in Maasmechelen. Geen grote boxen van een festival, maar een bescheiden kampioenschap met wellicht een twintigtal deelnemers. Het gaat om een 'open’ kampioenschap waardoor zowel particuliere als professionele draaiorgelspelers naar de nationale titel mogen dingen.

“Het Belgisch kampioenschap lokt steeds heel wat bezoekers. Het is een leuk muzikaal spektakel dat steeds heel wat jonge mensen en gezinnen weet te charmeren. Tijdens het kampioenschap zullen zowel imposante straatorgels als kleine, schattige handdraaiorgeltjes hun opwachting maken”, zei Gilbert Duerinck, voorzitter van MechaMusica die het event mee organiseert.. “We verwachten dit jaar een 20-tal deelnemers. Zij zullen zich opstellen langs een wandelparcours in het centrum van Maasmechelen. Er hebben zich al kandidaten aangemeld uit het hele land. Voor sommigen onder hen zal het hun eerste deelname zijn aan het kampioenschap. De inschrijvingsperiode loopt tot 1 juli 2020.”

Sociale afstand

“Het is niet evident om in de nasleep van de coronacrisis evenementen te organiseren", zegt schepen van Toerisme Herbert Coox (Open Vld). “Het kampioenschap genaamd ‘Maasmechelen draait door’ is een openluchtevenement waarbij de sociale afstandsregels probleemloos kunnen gegarandeerd worden. De draaiorgelspelers zullen het publiek trakteren op zowel traditionele als heel recente muziek met ‘filmmuziek’ als aandachtsthema.”

Het Open Belgisch Kampioenschap Orgeldraaien werd voor het eerst georganiseerd in 2004 op initiatief van cabaretier Geert Hoste, die zelf een fervent draaiorgelliefhebber is. Hij leende zijn naam aan de wisselbeker, die de winnaar twee jaar lang mag houden.

MechaMusica werd opgericht in 2007 en verenigt draaiorgelbouwers, -spelers en liefhebbers van mechanische muziekinstrumenten van over het hele land. De vzw heeft als doel om de belangstelling voor en de instandhouding van draaiorgels en andere mechanische muziekinstrumenten te stimuleren.

De toegang van het openluchtevenement is gratis. Draaiorgelspelers die aan het nationaal kampioenschap wensen deel te nemen, kunnen zich tot 1 juli 2020 inschrijven via www.draaiorgel.be.